В Тюмени на письма и открытки к Пасхе можно поставить специальный штемпель

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Праздничные письма и открытки можно украсить специальными художественными штемпелями "С праздником Пасхи", "Счастливая весть" и "Посткроссинг" в центральном отделении почтовой связи города Тюмени по ул. Республики, 56. Гашение художественным штемпелем уже началось и продлится до 5 мая, сообщает УФПС Тюменской области.

Оттиск почтовики ставят бесплатно в специально выделенном окне в рабочие часы отделения. График работы почты клиент может проверить в мобильном приложении или на сайте Почты России.

Также в отделении для посетителей доступны маркированные открытки, конверты пасхальной тематики и различные художественные марки.