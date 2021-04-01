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В Тюмени на письма и открытки к Пасхе можно поставить специальный штемпель

Общество, 16:43 29 апреля 2021

Почта России | Фото: Почта России

Праздничные письма и открытки можно украсить специальными художественными штемпелями "С праздником Пасхи", "Счастливая весть" и "Посткроссинг" в центральном отделении почтовой связи города Тюмени по ул. Республики, 56. Гашение художественным штемпелем уже началось и продлится до 5 мая, сообщает УФПС Тюменской области.

Оттиск почтовики ставят бесплатно в специально выделенном окне в рабочие часы отделения. График работы почты клиент может проверить в мобильном приложении или на сайте Почты России.

Также в отделении для посетителей доступны маркированные открытки, конверты пасхальной тематики и различные художественные марки.

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# Пасха , Почта России

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