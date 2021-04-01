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В Тюменской области 192 многодетные семьи получили деньги вместо земли

Общество, 14:26 29 апреля 2021

asi.ru

Социальные выплаты взамен земельного участка получили 192 многодетные семьи Тюменской области с мая 2020 года, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев.

По его словам, семьи смогут направить социальные выплаты, которые они получают взамен земельного участка под строительство индивидуального жилья, на приобретение жилья на вторичном рынке.

Соответствующий законопроект подготовлен и направлен в областную думу.

"Не в каждом муниципалитете есть или строится новое жилье", - пояснил он.

Соцвыплаты, полученные вместо земельного участка, многодетные семьи смогут направить на покупку на вторичном рынке только благоустроенных квартир или индивидуальных домов, построенных не более 10 лет назад.

Борис Олейник

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# Андрей Киселев , земельные участки , многодетные семьи

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