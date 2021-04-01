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Тюменские студенты вузов могут получить гранты СИБУР на волонтерство

Общество, 12:16 30 апреля 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Прием заявок на конкурс волонтерских проектов студентов открывает компания СИБУР, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

К участию в конкурсе приглашают студентов высших учебных заведений в 14 городах России: Благовещенск, Владивосток, Воронеж, Дзержинск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень и Уфа.

На конкурс принимают волонтерские проекты, которые могут быть реализованы очно, заочно или дистанционно. Авторы лучших проектов получат до 50 тыс. рублей на реализацию своих добрых инициатив в 2021 году.

Гранты будут выделяться на проведение волонтерских проектов по направлениям: "Город", "Социальная защита", "Охрана окружающей среды", "Мы вместе". Также принимаются авторские проекты на актуальные для городов присутствия компании темы.

Это уже третий конкурс волонтерских заявок. По итогам прошедших отборов удалось реализовать 28 проектов в 16 городах России, в волонтерских акциях студентов приняли участие более 1 тыс. человек.

Заявки ожидают до 16 мая 2021 г. Итоги конкурсов подведут в июне. Реализация поддержанных проектов начнется с 1 июля 2021 года.

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# волонтеры , СИБУР

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