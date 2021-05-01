В Ишиме акцию "Доктор с вами" посвятят женскому здоровью

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В Ишиме акция "Доктор с вами" будет посвящена женскому здоровью. Она пройдет в женской консультации на ул. Рокоссовского, 20а 15 мая, сообщает областная больница № 4.

Женщины пройдут диспансеризацию, профилактический осмотр, кабинеты раннего выявления заболеваний. Смогут сдать анализы, побывать на приеме у акушерки или врача-гинеколога. По направлению пройти ультразвуковое и маммографическое исследования. При необходимости пациенты будут направлены на прием к врачу онкологу-маммологу.

Часы работы субботней акции - с 8 до 14 часов. Записаться на бесплатное комплексное обследование можно уже сегодня, по телефону единого кол-центра: 6-66-66.