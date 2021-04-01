Западно-Сибирское отделение Сбербанка: режим работы офисов с 1 по 10 мая

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Западно-Сибирское отделение Сбербанка сообщает о режиме работы своих отделений с 1 по 10 мая 2021 года.

С 1 по 3 мая – выходные дни во всех филиалах банка; 4 и 7 мая – стандартный рабочий день для всех офисов, которые обычно открыты по субботам:

г. Тюмень, ул. Беляева, 35/1 - 10.00-15.00; г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 1/1 - 10.00-17.00; г. Тюмень, ул. Пермякова, 46 - 10.00-14.00; г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135б - 9.00-17.00, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 19 -10.00-15.00; г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 5 - 9.30-16.00; г. Тюмень, ул. Газовиков, 43/1 - 9.00-16.00; г. Тюмень, ул. Ямская, 75/1, 75/2 - 9.00-17.00; г. Тюмень, ул. Республики, 146/2 - 9.30-15.30; г. Тюмень, ул. Пермякова, 63/1 - 9.30-15.30; р.п. Боровский, ул. Советская, 11 - 9.00-13.00; р.п. Винзили, ул. Гагарина, 3а - 8.45-13.15; г. Ишим, ул. Карла Маркса, 62/1 - 8.30-15.00; г. Тобольск, 4 мкр., №24/2 2.3 - 9.00-16.30; г. Тобольск, 7мкр, 30 - 10.00-17.00.

5-6 мая – работают дежурные офисы, график сокращен на два часа:

г. Тюмень, ул. Пермякова, 46 - 10.00-17.00; г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135б - 9.00-16.00; г. Тюмень, ул. Газовиков, 43/1 - 9.30-17.00; г. Тюмень, ул. Ямская, 75/1, 75/2 - 9.00-17.00; г. Ишим, ул. Малая Садовая,76 - 9.00-16.00; г. Тобольск, ул. Ремезова, 124 - 8.30-16.30.

8-9 мая – выходные дни. 10 мая работают все офисы, однако график сокращен на два часа. Офисы, которые обычно работают по субботам, принимают клиентов в обычном режиме.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится.

"Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка и в режиме 24/7. Также операции можно провести в устройствах самообслуживания, расположенных в зонах круглосуточного обслуживания отделений", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Подробную информацию о режиме работы офисов можно узнать на сайте Сбербанка или по телефонам горячей линии 900 и 88005555550.