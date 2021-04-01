Большинство жителей Тюменской области не отмечают 1 Мая, но выступают против отмены выходного

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День весны и труда жители Тюменской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга отмечают редко, показало исследование HeadHunter, сообщает РИА Новости.

Чаще всего праздник отмечают в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области.

Большинство россиян (63%) против отмены выходного 1 мая, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него. При этом большинство компаний (87%) не отмечают День весны и труда. Те же, кто отмечает, проводят субботники (5,5%), выезжают на природу (2,1%) либо участвуют в локальном митинге трудящихся (2%).

Чаще других с отменой выходного дня согласны сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса (28%), автомобильного бизнеса (26%) и отрасли по добыче сырья (25%). Среди регионов самая большая доля жителей, поддерживающих отмену праздника, находится во Владимирской области (38%), Башкортостане (28%), Удмуртии и Челябинской области (по 26%).

Исследование провели с 22 по 27 апреля 2021 среди 5 тыс. 715 соискателей (2 тыс. 467 работающих).