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Тюменская таможня оштрафовала предпринимателей на 400 тыс. рублей за три месяца

Общество, 10:28 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 тыс. рублей штрафа заплатили недобросовестные предприниматели Тюменской области за таможенные нарушения, сообщает Тюменская таможня.

За первый квартал 2021 года возбуждено 108 дел об административных правонарушениях, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В Тюменскую таможню представлено более 2 тысяч статистических форм учета перемещения товаров. По фактам непредставления или подачи статформ с нарушениями 42 участникам взаимной торговли Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов назначены штрафы на общую сумму более 400 тысяч рублей", - рассказала начальник отдела статистики таможни Евгения Губанова.

За нарушение порядка представления форм учета перемещения товаров предусмотрена административная ответственность. Максимальная санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 100 тыс. рублей за каждое нарушение.

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# Тюменская таможня , штрафы

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