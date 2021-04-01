Более 19 тыс. жителей Тюменской области подали заявки на тестирование системы онлайн-голосования

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Жители Тюменской области активно заявляются на тестирование программы досрочного электронного голосования. По данным ЦИК, на 29 апреля в Тюменской области заявки подали 19 тыс. 389 человек.

"Это 1,73% от общего числа избирателей", - пояснила "Тюменской линии" заместитель председателя Избирательной комиссии Тюменской области Светлана Кашкарова.

Всего по России, по данным ЦИК, за неделю подано почти 1,7 млн заявлений. Лидируют по числу заявлений Северная Осетия - Алания – 19 тыс. 547 (3,79 %), Мурманская область – 19 тыс. 95 (3,29 %), Нижегородская область – 71 тыс. 364 (2,80 %).

В тренировке принимают участие все регионы России. В 10 регионах, сообщает ЦИК, голосование по всем видам выборов. В 75 регионах – тестовое голосование по выборам депутатов Госдумы.

Будет использовано около 1 тыс. 100 видов бюллетеней, каждый избиратель получит от 2 до 6 электронных бюллетеней. Система обработает десятки миллионов голосований.

"В ближайшее время будет образована рабочая группа, куда войдут авторитетнейшие представители IT-отрасли. Мы хотим, чтобы каждое решение в рамках тренировки было абсолютно прозрачным для профессионального сообщества", - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет в Тюменской области с 12 по 14 мая. Жители старше 18 лет могут подать заявку на участие в тестировании государственной автоматизированной системы России "Выборы". Для этого им необходимо иметь подтвержденную регистрацию на портале госуслуг, где и принимают заявления до 7 мая.