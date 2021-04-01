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Житель Тюменского района призывал в соцсетях к массовым беспорядкам

Общество, 11:11 30 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в призывах к массовым беспорядкам, осудили в Тюменском районе, сообщает областной суд.

34-летний житель с. Перевалово опубликовал два комментария в социальных сетях, которые содержали призывы к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Когда за молодым человеком домой пришли полицейские, он назвал комментарии с призывами шуткой. Сам он никуда не собирался выходить и участвовать в беспорядках.

Тюменский районный суд назначил мужчине год ограничения свободы. Ему запрещено выходить из дома после 22 часов и до 6 часов утра, выезжать за пределы Тюменского района и Тюмени, а также необходимо раз в месяц приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

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# беспорядки , призывы , Тюменский район

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