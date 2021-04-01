  • 30 апреля 202130.04.2021пятница
  • USD74,3823
    EUR90,1513
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам советуют красить яйца на Пасху натуральными красителями

Общество, 16:01 30 апреля 2021

cgon.rospotrebnadzor.ru | Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

Красивые яйца к Пасхе можно получить при помощи натуральных красителей.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям Тюменской области, что не все из известных способов окраски яиц можно считать приемлемыми и советуют использовать природные красители - шелуху от лука, фрукты, ягоды, капусту, свеклу, марену (корни можно приобрести в аптеках) или рис и даже зелень и приправы, обладающие пигментом.

Можно также отварить яйца в чае – отвар должен быть насыщенного коричневого цвета. Или в кофе – на литр воды будет достаточно трех столовых ложек растворимого кофе: яйца окрасятся в коричневатые оттенки.

Чтобы краска ложилась ровнее, рекомендуется протереть куриные яйца мыльным раствором, а чтобы они не растрескивались, при окрашивании перед варкой несколько часов подержать их при комнатной температуре, а затем промыть в теплой воде. В воду можно добавить соль, медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении. Специалисты также советуют после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, чтобы окрас скорлупы был более яркий.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид – они должны быть ровными, гладкими, правильной формы с равномерным окрасом, без повреждений скорлупы, кровяных следов и перьев.

Дома яйца следует хранить в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов, при этом стоит учитывать, что мытые яйца хранятся не более 12 дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Пасха , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:25 30.04.2021У тюменца арестовали автомобиль Кiа за долги по алиментам
16:13 30.04.2021Проекты семи общественных организаций Тюмени получили грантовую поддержку
16:01 30.04.2021Тюменцам советуют красить яйца на Пасху натуральными красителями
15:54 30.04.2021В Тюмени 200 рабочих и 300 единиц техники убирают улицы в две смены