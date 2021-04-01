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Клип рэпера из Тюменского района о войне завоевал положительные отзывы зрителей

Общество, 15:19 30 апреля 2021

скриншот из видео "Легенда" | Фото: скриншот из видео "Легенда"

Около 80 тыс. просмотров собрал клип 15-летнего рэп-исполнителя Артема Ткачева из Тюменского района. Видео на композицию "Легенда с нами" опубликовано в социальных сетях.

Напомним, съемки начались осенью 2020 года. В клипе показаны два временных промежутка. Первая часть видео переносит зрителя в военное время. По сюжету новобранец, роль которого исполняет Артем Ткачев, после атаки противника спасает в лесу детей от вражеских солдат. Во второй части показаны наши дни. Видеоряд выполнен в светлых, солнечных тонах. На кадрах изображено шествие "Бессмертного полка" 9 Мая, на котором люди шагают с портретами и ведут под руку ветеранов.

"Клип уже в сети — и на YouTube, и в Instagram. За несколько дней во ВКонтакте наша работа набрала около 80 тысяч просмотров. Мы получили много положительных отзывов. Говорят, что у нас получилась работа высокого уровня. Ранее мы провели презентацию видеоклипа с небольшим концертом в детской школе искусств "Фантазия". Думаем, что в будущем можно представить нашу работу на тематических конкурсах. Знаем, что организаторы фестиваля "Димитриевская суббота" открыли новую номинацию "Лучший видеоклип на авторскую песню", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" преподаватель эстрадного вокала боровской детской школы искусств "Фантазия", руководитель музыкальной студии "Команда Тайм" Наталья Барданова.

В создании клипа помогали представители Союза морских пехотинцев Тюменской области. На их плечи легла работа по реконструкции военных лет. В финальной сцене сняли двух ветеранов.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , День Победы , клип , музыка

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