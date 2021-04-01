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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские врачи спасли ребенка с сильным обезвоживанием

Общество, 15:08 30 апреля 2021

mos.ru | Фото: mos.ru

Ребенка с острой кишечной инфекцией спасли в Областной инфекционной клинической больнице, сообщает пресс-служба медучреждения.

Девочку в приемное отделение привезли родители – их насторожила вялость дочки, частые рвота и стул, высокая температура.

Из-за потери жидкости состояние маленькой пациентки было тяжелым, ее госпитализировали в реанимацию, где она провела несколько дней. Когда опасность миновала, малышку перевели в боксированную палату профильного отделения. Сейчас с ней все хорошо.

"Отличить вирусные кишечные инфекции от расстройства желудка или отравления можно по высокой температуре, вялости и многократным рвоте и жидкому стулу. В таких случаях рекомендуется сразу обратиться за медицинской помощью, особенно если ребенок совсем маленький. У малышей обезвоживание наступает быстрее, из-за потери воды и солей интоксикация нарастает, состояние ухудшается. Ждать, когда станет совсем плохо, не стоит. Обезвоживание может привести к очень печальным последствиям, вплоть до летального исхода", - предостерегла заведующая детским отделением Областной инфекционной больницы Галина Полушкина.

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# инфекционные заболевания

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