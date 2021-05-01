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Предпенсионеров, безработных и молодых мам ждут на бесплатных курсах в ТИУ

Общество, 09:55 11 мая 2021

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Набор на бесплатные курсы по программе "Содействие занятости" открылся в Тюменском индустриальном университете, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Пройти обучение в рамках национального проекта "Демография" приглашают граждан, которые ищут работу и обратились в органы службы занятости, включая безработных; людей в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста.

Обучение пройдет по 20 специальностям. Это актуальные программы, востребованные в нефтегазовом комплексе, строительстве, социальной сфере. Подробнее здесь.

Заявку на обучение необходимо оставить на портале "Работа России".

Вопросы принимают по телефону 8-961-205-92-28.

helptrud72@gmail.com

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# занятость , переобучение , ТИУ

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