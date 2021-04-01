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В Тюменской области привлекли к ответственности 300 виновников природных пожарах

Общество, 12:54 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

300 виновников природных пожаров привлекли к ответственнгости в Тюменской области с 15 апреля. Более тысячи сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области ежедневно заступает на службу.

Подразделения пожарной охраны МЧС, по словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Алексея Шутова, работают в режиме повышенной готовности.

"Проводим большую работу по выявлению виновников природных пожаров, - пояснил он. – Составлено уже 300 протоколов об административных правонарушениях, из них уже около 260 рассмотрены. Работаем оперативно, наши специалисты стараются выносить штрафные санкции прямо на месте".

Алексей Шутов напомнил, что в отношении граждан, нарушивших меры противопожарной безопасности, штраф может составить от 2 до 4 тыс. рублей, в отношении должностных лиц – от 15 до 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринималей – от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 200 до 400 тыс. рублей.

"Помимо штрафных санкций виновникам пожаров может быть предъявлен иск о возмещение затрат, связанных с тушением пожаров, и иск о возмещении ущерба окружающей среде. И это уже совсем другие суммы", - подчеркнул Алексей Шутов.

Борис Олейник

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# Алексей Шутов , пожароопасный сезон

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