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В Тюмени пройдет семинар для родителей особых детей

Общество, 09:25 11 мая 2021

Центр "Открой мне мир" в Тюмени | Фото: Центр "Открой мне мир" в Тюмени

Бесплатный двухдневный семинар в рамках проекта "Школа особенного родителя" пройдет в центре "Открой мне мир" Тюмени 15 и 16 мая, сообщают организаторы.

Встречи предусмотрены для обучения родителей самостоятельным занятиям с ребенком на дому во время перерывов между прохождением реабилитационных курсов. Семинар проведет специалист по адаптивной физической культуре, физический терапевт Ирина Веревкина из Санкт-Петербурга.

Родители особых детей узнают, что влияет на развитие ребенка, профилактике вторичных нарушений, реабилитации и других моментах.

"Также поговорим о двигательном развитии ребенка и о том, как планировать день семьи, чтобы обучение движению шло непрерывно. Занятия будут полезны родителям и членам семей, воспитывающим детей с двигательными нарушениями, а также специалистам профильных организаций", — рассказали в организации "Открой мне мир".

Встречи пройдут по адресу: ул. Холодильная, 40. Количество мест ограничено. Необходима регистрация по ссылке.

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# особые дети , семинар

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