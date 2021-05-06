76 лет назад началась Пражская наступательная операция

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6 мая 1945 года советские войска начали Пражскую стратегическую наступательную операцию.

В начале мая 1945 года, когда части Красной армии завершали уничтожение противника в Берлине, многочисленные группировки вермахта, действовавшие на территории Западной Европы и Италии, начали сдаваться в плен американским и английским войскам. Понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, вновь образованное правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Деницем, тем не менее, стремилось удержать районы Центральной и Западной Чехословакии, чтобы сохранить группы армий "Центр" и "Австрия", выиграть время и с подходом армий союзников СССР по антигитлеровской коалиции капитулировать перед ними.

В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандования к проведению Пражской наступательной операции привлекались 1, 4-й и 2-й Украинские фронты. Планировалось ударом по сходящимся на Прагу направлениям силами 1-го и 2-го Украинских фронтов из районов северо-западнее Дрездена и южнее Брно окружить основные силы врага в Чехословакии, совместно с 4-м Украинским фронтом рассечь их на части и не допустить отхода немецких войск на запад и юго-запад.

Наступление 1-го Украинского фронта началось 6 мая, на сутки раньше намеченного срока. Утром того дня разведка установила, что северо-западнее Дрездена противник занимает оборону в отдельных опорных пунктах незначительными силами.

В ночь на 7 мая перешли в наступление соединения 5-й гвардейской армии. Используя внезапность, они быстро сломили сопротивление противника и начали продвигаться в глубину его обороны. В тот же день начали боевые действия армии центра и левого крыла фронта.

В районе Дрездена враг пытался контратаками пехоты и танков задержать продвижение советских войск, но, не выдержав их ударов, вынужден был отойти на 30-40 км. Вскоре армии главной ударной группировки 1-го Украинского фронта вышли к северным склонам главного хребта Рудных гор и завязали бои за перевалы. 8 мая войска овладели крупным административным и промышленным центром Саксонии – Дрезденом.

На 2-м Украинском фронте соединения 7-й гвардейской армии 7 мая закончили перегруппировку и перешли в наступление. За день они прорвали оборону противника на глубину 25 км. С утра следующего дня в сражение была введена 6-я гвардейская танковая армия, которая вышла в район Яромержице. В то же время войска 4-го Украинского фронта овладели крупным железнодорожным узлом и важным военно-промышленным центром Чехословакии – г. Оломоуц.

8 мая советское командование передало по радио обращение к немецким войскам с предложением прекратить сопротивление и сложить оружие. Однако ответа на него не последовало. Напротив, группировки врага всячески стремились прорваться и капитулировать перед американской армией. Чтобы сорвать эти планы, войска трех фронтов без паузы приступили к преследованию.

В течение ночи на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта совершили 80-километровый марш. В 4 часа утра 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии первым вступил в Прагу. К 10 часам советские войска при активной поддержке населения полностью очистили столицу Чехословакии от оккупантов.

После овладения Прагой – главным узлом дорог Чехословакии – пути отхода противника на запад и юго-запад были перерезаны. 10 мая Ставка ВГК потребовала от командующих войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов принять меры к исключению прорыва окруженной вражеской группировки в американскую зону оккупации и скорейшему ее уничтожению.

В течение 10-11 мая советские войска вели преследование противника. К исходу 11 мая большинство соединений и боевых групп врага прекратили сопротивление и сложили оружие. Только нескольким фланговым дивизиям группы армий "Австрия" удалось прорваться в зону действий американских войск.

В результате успешного завершения Пражской операции была разгромлена последняя крупная группировка вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии.

По материалам Минобороны России