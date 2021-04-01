Тюменцы голосуют за дизайны проектов благоустройства в сквере Пограничников

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Голосование за дизайн-проекты благоустройства прошло в сквере Пограничников 29 апреля. В нем участвовали жители Казарово и ветераны-пограничники. Многие выбирали первый вариант, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Он предусматривает создание территорий для семейного отдыха, занятий спортом, прогулок, проведения военно-патриотических мероприятий, также будет упорядочена мемориальная зона. Во втором варианте таких зон меньше, но предложено строительство площадки для выгула домашних животных.

"Первый вариант хорош тем, что в нем предусматривается больше места для проведения военно-спортивных мероприятий, таких, как игра "Граница". Мы надеемся, что будет построена полоса препятствий. Сейчас мы сами организуем территорию для проведения эстафет: это временные препятствия, которые школьники преодолевают, неся на себе "раненого", или как следопыты на контрольно-следовой полосе (распаханном песке) определяют, откуда пришел нарушитель границы – с сопредельной территории или с нашей", - говорит представитель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Владислав Алексеев.

До 30 мая тюменцы голосуют за концепции будущего благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" двух скверов и трех зеленых уголков Тюмени. Выбрать дизайн-проект может каждый. Голосование проходит на федеральной платформе Минстроя РФ https://72.gorodsreda.ru/.

Опрос горожанам помогают проходить волонтеры. На планшете у активистов установлено специальное приложение, которое позволяет пройти голосование любому жителю.

"Во-первых, люди могут ознакомиться с дизайн-проектами, во-вторых, авторизовавшись по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона, они получают возможность быстро отдать свой голос за понравившуюся концепцию", - пояснила координатор тюменских волонтеров Анна Яркова.

Помощь тюменцам оказывают 170 волонтеров. Они работают в разных районах города.