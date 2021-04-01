Люди разных профессий напоминают жителям Тюменской области о мошенниках

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Акция под хэштегом #ЛюдиПрофессийПротивМошенников стартовала в Тюменской области в преддверии майских праздников. Как сообщает региональное УМВД, к социальной кампании присоединились представители разных профессий, знающие, как противостоять преступникам, чтобы оградить от беды других людей и напомнить им о бдительности.

Если раньше под влияние мошенников попадали, как правило, люди пожилого возраста, то в последнее время тенденция меняется — представители молодого поколения тоже становятся мишенью для злоумышленников. Для преступников теперь не играет роли возраст человека и его профессия, это может коснуться каждого.

Участники акции с помощью звучных слоганов призывают граждан быть осторожными и не доверять посторонним людям, которые могут оказаться мошенниками. Так, сейчас большое количество фактов мошеннических действий происходит в виртуальном пространстве, поэтому необходимо хорошо ориентироваться в сети Интернет. Не стоит забывать и о внимательности при общении с незнакомыми людьми по телефону.