Фестиваль реконструкции “Абалакское поле” планируется провести 3 и 4 июля

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Двенадцатый летний фестиваль реконструкции “Абалакское поле” планируется провести 3 и 4 июля в туристическом комплексе “Абалак” под Тобольском, сообщили организаторы.

Немаловажной частью фестиваля становится ярмарка воссозданных исторических артефактов и различных тематических изделий. В этом году правила торговли на территории “Абалака” ужесточились, сообщает "Вслух.ру".

Организаторы готовы принять лишь сто торговцев. Кроме того, они оставляют за собой право ограничить или запретить продажу отдельных видов товара на территории фестиваля. В частности, на территории ярмарки запрещена торговля копиями чужих изделий без согласия авторов, изделиями с языческой символикой, за исключением копий реально существовавших в 9-11 века артефактов. Право такой торговли предоставляется только участникам-реконструкторам.

Запрещена и торговля игрушечным оружием. Право такой торговли также предоставляется только участникам из числа реконструкторов.