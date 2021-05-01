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Первомайский концерт прошел в тюменском Центре русской культуры

Общество, 16:34 01 мая 2021

Фото: vsluh.ru

Первомайская концертная программа прошла в Центре русской культуры в Тюмени. На сцену вышли детский вокальный ансамбль "Мечта", эстрадный коллектив "Аврора", ансамбль "Надымчанка".

"Мы хотим, чтобы праздничные дни сплотили людей и подарили исключительно позитивные эмоции. Но нельзя забывать и про историческое значение этого праздника", - отметила художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова.

После концертной программы посетителей центра ждал фестиваль декоративно-прикладного творчества "Добрых рук мастерство", сообщает "Вслух.ру".

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