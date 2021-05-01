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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская "Юнармия" получила пополнение

Общество, 19:15 01 мая 2021

Фото оперативного штаба Тюменской области

45 тюменских мальчишек и девчонок вступили в ряды движения "Юнармия" в присутствии заместителя министра обороны России, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрея Картаполова. Торжественная церемония прошла на базе регионального центра допризывной подготовки "Аванпост".

"Состоять в рядах всероссийского детско-юношеского движения - большая ответственность. Теперь вы должны являться примером для остальных. Вам теперь до всего и всегда есть дело!", - обратился к ребятам Андрей Картаполов

В Тюменской области в "Юнармии" состоит свыше 4 тыс. подростков, в муниципалитетах региона за пять лет создано 211 отрядов. Курс обучения юнармейца занимает два года. За это время подростки изучают историю, проходят строевую и огневую подготовку.

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