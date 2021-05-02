МВД запустит мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Сервис "Антимошенник", предупреждающий людей о звонках аферистов, намерены разработать в МВД к декабрю текущего года, сообщает "Лента.ру".

Предполагается, что с модулем "Антимошенник" станет возможным оповестить россиян о том, что с ними общаются с телефона, ранее замеченного в мошеннической деятельности. Человек сможет самостоятельно заблокировать такие СМС или звонки от мошенников.

Также в приложении будет "Белый список", игнорирующий блокировку приложением входящего вызова и сообщений и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений.