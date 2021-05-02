  • 2 мая 20212.05.2021воскресенье
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сборная России разгромила Чехию на юниорском чемпионате мира, забросив 11 шайб

Спорт, 12:15 02 мая 2021

ФХР | Фото: ФХР

Юниорская сборная России до 18 лет в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2021 разгромила сверстников из Чехии - 11:1, сообщает Федерация хоккея России.

Лидер сборной Матвей Мичков оформил в этой встрече хет-трик, Федор Свечков и Прохор Полтапов — по дублю, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский открыли счет своим голам на турнире, по голу в протокол добавили Данила Юров и Иван Мирошниченко.

Эта победа стала самой крупной в истории противостояния юниорских сборных России и Чехии на чемпионатах мира.

Четвертьфинальный матч чемпионате-2021 сборная России сыграет 3 мая. Соперником россиян станет сборная Белоруссии. Матч пройдет на арене Children’s Health StarCenter в Плейно, начало – в 20 часов 30 минут по московскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:15 02.05.2021Сборная России разгромила Чехию на юниорском чемпионате мира, забросив 11 шайб
09:45 02.05.2021ФК "Тюмень" сыграл вничью в Челябинске
17:36 30.04.2021Тренерский штаб "Рубина" уходит в отставку
16:43 30.04.2021В Тюмени выпускники гимназии № 21 сразятся в турнире по мини-футболу