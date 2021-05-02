Сборная России разгромила Чехию на юниорском чемпионате мира, забросив 11 шайб

| Фото: ФХР | Фото: ФХР

Юниорская сборная России до 18 лет в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2021 разгромила сверстников из Чехии - 11:1, сообщает Федерация хоккея России.

Лидер сборной Матвей Мичков оформил в этой встрече хет-трик, Федор Свечков и Прохор Полтапов — по дублю, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский открыли счет своим голам на турнире, по голу в протокол добавили Данила Юров и Иван Мирошниченко.

Эта победа стала самой крупной в истории противостояния юниорских сборных России и Чехии на чемпионатах мира.

Четвертьфинальный матч чемпионате-2021 сборная России сыграет 3 мая. Соперником россиян станет сборная Белоруссии. Матч пройдет на арене Children’s Health StarCenter в Плейно, начало – в 20 часов 30 минут по московскому времени.