Россиянам советуют не налегать на мясо при выходе из поста

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приеме непостной пищи и особенно мяса.

Об этом РИА Новости рассказал практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит.

"С медицинской точки зрения надо не объедаться – вообще никогда, и на Пасху в частности. Мясо можно есть сразу же после пасхальной службы, то есть, никакого запрета на него нет. Но я бы не рекомендовал сразу есть много мяса", - сказал иеромонах Федорит.

Не случайно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца. С учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно.

Иеромонах Федорит уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но и к яйцам, которые на Пасху едят в больших количествах.