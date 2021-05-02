  • 2 мая 20212.05.2021воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россиянам советуют не налегать на мясо при выходе из поста

Общество, 17:20 02 мая 2021

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приеме непостной пищи и особенно мяса.

Об этом РИА Новости рассказал практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит.

"С медицинской точки зрения надо не объедаться – вообще никогда, и на Пасху в частности. Мясо можно есть сразу же после пасхальной службы, то есть, никакого запрета на него нет. Но я бы не рекомендовал сразу есть много мяса", - сказал иеромонах Федорит.

Не случайно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца. С учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно.

Иеромонах Федорит уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но и к яйцам, которые на Пасху едят в больших количествах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Пасха

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 02.05.2021Россиянам советуют не налегать на мясо при выходе из поста
16:47 02.05.2021Тобольская молодежь проведет тематический квартирник ко Дню Победы
15:02 02.05.2021Юные тюменцы, тоболяки и ишимцы поучаствуют в конкурсе рисунков ко Дню Победы
14:37 02.05.2021Историк рассказал, как в годы Великой Отечественной войны работала тюменская почта