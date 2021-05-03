В Тобольске выберут лучшие инициативные проекты горожан по благоустройству

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тобольске объявлен конкурс инициативных проектов горожан по благоустройству и созданию комфортной среды. На открытие детских, спортивных площадок, создание новых объектов в бюджете города предусмотрено 26,3 млн рублей.

Утвержденное положение об инициативных проектах глава города Максим Афанасьев представил в соцсетях.

Инициаторами могут стать: группы активистов численностью не менее 10 человек, тоболяки старше 16 лет, ТОСы, ИП и юрлица.

26,3 млн рублей из бюджета города будет направлено на благоустройство объектов образования, культуры, дорожную инфраструктуру, строительство детских игровых, спортивных площадок и территорий для выгула собак. Для участия в конкурсном отборе горожанам нужно обсудить идею с соседями, друзьями, коллегами или в органе ТОС.

Итогом общения должно стать – собрание или конференция, опрос, сбор подписей. Проект, оформленный в соответствии с требованиями, направить в администрацию города.

Проекты рассмотрит специальная комиссия. Окончательное решение по реализации того или иного инициативного проекта останется за жителями – это народное голосование.

Программа инициативных проектов в Тобольске реализуется в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда".

Анжела Лебедева