Более тысячи человек задействованы в борьбе с пожарами в Тюменской области

В борьбе с пожарами в Тюменской области задействовано более тысячи человек и 200 единиц техники.

Об этом 4 мая рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на территории области продолжает сохраняться напряженная обстановка.

За последние сутки произошел 41 природный пожар, площадь, пройденная огнем, превысила 5 тыс. га. Сейчас действует 13 лесных пожаров на площади 4 тыс. 191 га.