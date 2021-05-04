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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более тысячи человек задействованы в борьбе с пожарами в Тюменской области

Общество, 14:05 04 мая 2021

В борьбе с пожарами в Тюменской области задействовано более тысячи человек и 200 единиц техники.

Об этом 4 мая рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на территории области продолжает сохраняться напряженная обстановка.

За последние сутки произошел 41 природный пожар, площадь, пройденная огнем, превысила 5 тыс. га. Сейчас действует 13 лесных пожаров на площади 4 тыс. 191 га.

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# пожароопасный сезон

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