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Тюменские автоинспекторы помогли доставить отравившуюся девочку в больницу

Происшествия, 17:31 04 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ребенка, выпившего ядовитую жидкость, сопроводили до больницы инспекторы ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

За помощью к полицейским обратился житель одной из деревень обратился а 30-м км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Автоинспекторы сопроводили Toyota Camry , в которой находилась семья пострадавшей девочки.

На 10-м км Салаирского тракта за помощью к автоинспекторам обратился мужчина, поранивший руку пилой. Сотрудники ГИБДД оперативно доставили пострадавшего в в приемное отделение ОКБ №2 в салоне патрульного автомобиля.

В праздничные дни тюменские автоинспекторы усилили контроль за движением на загородных дорогах, а также в местах отдыха и дачных товариществах, выявляя водителей в состоянии опьянения, контролируя соблюдение скоростного режима и правил перевозки детей в автомобилях.

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# ГИБДД Тюменской области

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