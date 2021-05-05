Вакцинацию буренок от бешенства и сибирской язвы проводят тобольские ветеринары

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Вакцинацию КРС от бешенства, модулярного дерматита и сибирской язвы проводят в Тобольском районе. Ветеринары привили 1 тыс. 15 коров и телят, сообщает администрация муниципалитета.

Данная работа проходит в сельхозпредприятиях района, ЛПХ, фермерских хозяйствах. 298 и 717 голов обработано соответственно в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Параллельно с прививочной кампанией ветеринары берут у животных кровь на анализ лейкоза, бруцеллёза и туберкулеза. Исследования прошли 1 тыс. 329 коров, 276 коз и овец, 60 лошадей.