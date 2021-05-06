Рекордно короткий военный спектакль покажут в Ишиме, пока светофор горит красным

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Ишимцам впервые представят 76-секундный театрализованный перформанс 8 мая с 13 до 17 часов на перекрестке оживленных улиц города Карла Маркса и Ленина, пока для водителей будет гореть красный сигнал светофора. Актерами выступят ребята из ишимского мультицентра "Моя территория" и общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила медиаменеджер центра Елена Большакова.

"На каждый красный такт спектакль будет начинаться снова и снова. Актеры в военной форме под музыкальную декламацию стихотворения разыграют четыре сцены за 1 минуту 16 секунд", - рассказала она.

В постановке покажут историю молодого бойца, пояснила Елена, которого проводила на фронт мама, он воевал, был ранен в бою, спасен медсестрами и вернулся домой.

Участниками необычной театрализации станут семь человек. По словам организаторов, они ежедневно репетируют, чтобы перформанс прошел на высоте и запомнился жителям Ишима.

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Инна Кондрашкина