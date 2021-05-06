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В Тюменской области действует более двадцати пожаров

Общество, 13:17 06 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

88 лесных и ландшафтных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за 5 мая.

Об этом рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. По его словам, в области сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Пройденная огнем площадь превысила 6 тыс. 800 га.

В настоящее время в регионе действуют 22 природных пожара. На тушении возгораний задействовано более тысячи человек и свыше 200 единиц техники.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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# лесные пожары

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