В Тюменской области действует более двадцати пожаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

88 лесных и ландшафтных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за 5 мая.

Об этом рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. По его словам, в области сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Пройденная огнем площадь превысила 6 тыс. 800 га.

В настоящее время в регионе действуют 22 природных пожара. На тушении возгораний задействовано более тысячи человек и свыше 200 единиц техники.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.