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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 51 человек заболел COVID-19 за сутки

Общество, 13:50 06 мая 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 53 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявили 7 тыс. 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 788 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 114 заболевших, в Санкт-Петербурге - 715, в Московской области - 600.

В Свердловской области заболел 101 человек, в Челябинской области - 102, в Ханты-Мансийском автономном округе - 51, в Курганской области - 36, на Ямале - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 855 тыс. 128 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 тыс. 246 летальных исходов, выздоровели 4 млн 472 тыс. 338 человек.

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