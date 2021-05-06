Тюменские студенты нарисовали на окнах Героев Великой Отечественной войны

| Фото: Тюменская область сегодня | Фото: Тюменская область сегодня

Герои Великой Отечественной войны появились на окнах "Студенческого центра Тюменской области" в рамках всероссийской акции "Окна Победы", сообщает "Тюменская область сегодня".

Студенты готовились к мероприятию тщательно. Заранее подготовили эскиз, запаслись гуашью и историческими данными о своих героических предках. Одна из участниц акции Дания Апасова, изобразила солдата, над которым кружат птицы.

"Для меня День Победы – это гордость за наших героев, в том числе мою прабабушку, которая во время Великой Отечественной войны своим трудом помогала фронтовикам. Она меня воспитывала и заложила в меня знания, опыт и память о том нелегком времени. Я ей благодарна за принципы, которых придерживаюсь. Самый первый – уважать старших", - рассказала девушка.

Присоединиться к акции "Окна Победы" может любой житель Тюменской области. Оформить свое окно можно не только красками, но и при помощи бумаги или лент. Результат проделанной работы можно выложить в социальных сетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.