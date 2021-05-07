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На улицах Тюмени обновляют дорожную разметку термопластиком

Общество, 12:11 07 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установившаяся теплая погода позволила дорожным службам Тюмени приступить к нанесению разметки термопластиком, сообщают в городской администрации. Этот материал наиболее устойчив в процессе эксплуатации и обладает выраженным светоотражающим эффектом, поэтому в ночное время такая разметка более заметна на магистралях.

Работы ведутся на улице Республики, далее будет обновлена разметка на улицах Герцена, Малыгина и Таймырской. Сотрудники служб не помешают горожанам свободно передвигаться по городу - работы проводятся преимущественно ночью.

"Эта технология давно зарекомендовала себя, но ее применение возможно только при сухой погоде и температуре воздуха выше 15 градусов. В этом году впервые удалось использовать термопластик на столь ранних сроках. По мере необходимости дорожная разметка будет заменена на основной дорожной сети города, которая насчитывает 226 километров", – отметил председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Все работы планируется закончить до 25 июня. По мере износа дорожники в течение лета и осени будут обновлять разметку.

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# дорожная разметка , дорожные работы

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