На окнах тобольского мультицентра появились нотные листы с военными песнями

| Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск | Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск

Сотрудники мультицентра "Моя территория" присоединились к акции "Окна Победы" в Тобольске.

Как рассказала руководитель городского мультицентра Светлана Спехова, сотрудники сделали из окон здания нотные листы с военными песнями.

"Также на улице мы поставили пианино. Любой желающий может озвучить музыку победы, сыграть любое произведение. Дополнительно мы распечатали ноты песен, они также есть около пианино", - отметила Светлана Спехова.

Присоединиться к акции "Окна Победы" может любой житель Тюменской области. Оформить свое окно можно не только красками, но и при помощи бумаги или лент. Результат проделанной работы можно выложить в социальных сетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Евгений Новоселов