В Тюмени автобусы №41 и №84 поменяют маршрут на время велогонки

| Фото: Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

Схема движения маршрутов № 41 и № 84 в Тюмени изменится 9 мая на время проведения велогонки, сообщает Тюменьгортранс.

С 11 до 14 часов вдоль ул. Лесопарковой автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).