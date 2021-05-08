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В Тюмени автобусы №41 и №84 поменяют маршрут на время велогонки

Общество, 13:51 08 мая 2021

Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

Схема движения маршрутов № 41 и № 84 в Тюмени изменится 9 мая на время проведения велогонки, сообщает Тюменьгортранс.

С 11 до 14 часов вдоль ул. Лесопарковой автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

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# автобусы , велогонка , День Победы , маршруты

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