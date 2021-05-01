В Тюмени организовано 14 мест для отдыха и приготовления шашлыка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отдых в лесах Тюмени с возможностью приготовления пищи на углях возможен только в специально отведенных для этого 14 местах отдыха и на мангальной зоне Гилевской рощи.

Администрация города напоминает, что с 30 апреля по 20 мая 2021 г. пребывание граждан в городских лесах ограничено.

На всех объектах проведена акарицидная обработка и обустроены минерализованные полосы.

В выходные, праздничные дни патрулирование территории городских лесов ведут три патрульные группы совместно с сотрудниками дорожно-постовой службы УМВД России по Тюмени и сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах ждут штрафы: на граждан в размере от 1 тыс. 500 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 до 500 тыс. рублей. В период особого противопожарного режима размер штрафов увеличивается вдвое.