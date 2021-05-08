Рослесхоз направил десантников на борьбу с лесными пожарами в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рослесхоз направил 100 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны на борьбу с пожарами в Тюменской области. Кроме того, помощь региону в стабилизации обстановки оказывают еще 100 авиапожарных Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

Сложная пожарная обстановка на природных территориях юга Урала и Западной Сибири сохраняется уже около двух недель. В Новосибирской, Омской, Тюменской, Курганской и Свердловской областях средствами космического мониторинга зарегистрированы множественные термические аномалии на сельхозполях, в степях, на землях муниципальных образований. В условиях сухой и ветреной погоды огонь массово заходит на лесные территории и создает сложную обстановку для населенных пунктов.

По прогнозам специалистов, с 8 по 10 мая погода будет содействовать распространению пожаров от палов травы и костров в более, чем 60 регионах России. В Уральском федеральном округе в эти дни желтый, оранжевый и красный классы пожарной опасности по условиям погоды ожидаются в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях.