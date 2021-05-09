Для ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ивановны Култышевой дали концерт у дома

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Для ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ивановны Култышевой дали концерт у ее дома на улице Ватутина, 28 в Тюмени.

Бригада артистов поздравила ее военными песнями и подарила много теплых слов.

"Вам выпала огромная честь проживать в доме с ветераном Великой Отечественной войны. С теми, кто не понаслышке знает, что такое голод, холод и смерть. С теми, кто, жертвуя собой тогда, подарил нам сегодня мирное небо над головой, тихие рассветы и закаты, возможность радоваться каждому дню. Это Татьяна Ивановна Култышева. Разрешите поздравить вас с самым главным праздником нашей страны - с Днем Победы! Для нас великая честь жить с вами в одно время, ваше присутствие, ваши ордена и добрая улыбка пробуждают в нас чувства великой гордости и патриотизма. Мы благодарим вас за победу и обещаем хранить память об этом событии, это наш долг перед вами", - прозвучало с импровизированной сцены.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ветеран наблюдала за концертом из окна своей квартиры вместе с родными и близкими. Напомним, из-за действующих ограничений и заботе о здоровье ветерана поздравить лично невозможно.

В течение дня фронтовые бригады артистов выступают во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Песни военных лет исполняют коллективы учреждений культуры.