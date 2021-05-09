Юнармейцы Тюменского района поздравили с Днем Победы ветерана Зою Васильевну Чугунову

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Парад провели у дома ветерана Великой Отечественной войны Зои Васильевны Чугуновой в селе Луговом Тюменского района провели юнармейцы.

В этом году Зое Васильевне исполнилось 100 лет, она окружена заботой и вниманием своей большой дружной семьи, односельчан. Ветерана тепло поздравила глава Тюменского района Светлана Иванова. А песню "День Победы" вместе с артистами фронтовой бригады спели все гости праздника: родные, друзья и односельчане нашей победительницы.