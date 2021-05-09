Тюменские артисты выступят с концертами во дворах домов, где живут ветераны войны

Фото Екатерины Христозовой Фото Екатерины Христозовой

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Концерты во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, пройдут в День Победы разных частях Тюмени.

Десят концертных бригад, в состав которых входят артисты творческих коллективов Тюмени и студенты Тюменского государственного института культуры, начнут выступления в 10 часов и закончат в 18 часов. Мероприятие проходит в рамках декады "Победный май", сообщает "Тюменская область сегодня".