Воспитанники тюменского центра "Алый парус" поздравляют ветеранов с Днем Победы

Фото: megatyumen.ru Фото: megatyumen.ru

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Пятерых ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с Днем Победы воспитанники тюменского детского морского центра "Алый парус".

Ребята уже выступили с концертом во дворе дома на ул. Мелиораторов, где живет ветеран Иван Максимович Кузнецов. Воспитанники центра исполнили песни военных лет, послушать которые собрались многие жители близлежащих домов, сообщает Мегатюмень.

Когда началась Великая Отечественная война, Ивана Максимовича направили на обучение в 41-й учебный стрелково-пулеметный полк, а спустя полгода перевели для дальнейшего обучения в учебное заведение города Раменское Московской области. В мае 1943 года он в звании сержанта гвардии был направлен на 2-й Украинский фронт. Иван Максимович участвовал в боевых сражениях по освобождению Ленинграда. Получив осколочные ранения, был направлен в военный госпиталь. После реабилитации Иван Максимович продолжил защищать Родину.