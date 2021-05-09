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Тюменский ансамбль "Яромил" исполнил песни военных лет во дворах ветеранов

Общество, 20:49 09 мая 2021

Фото Екатерины Христозовой

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Тюменский фольклорный ансамбль "Яромил" стал одним из участников акции по проведению концертов во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

Артисты ансамбля исполнили хорошо знакомые россиянам песни военной тематики под аккомпанемент русской гармошки, сообщает "Тюменская область сегодня". Своим творчеством на протяжении всего Дня Победы ветеранов и их соседей порадовали 10 концертных бригад, сформированных на базе творческих коллективов областных и городских учреждений культуры. Кроме того, в состав бригад вошли студенты Тюменского государственного института культуры.

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