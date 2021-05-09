Премьера спектакля-инсталляции "ДЫМ" прошла в тюменском "Космосе"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля-инсталляции "ДЫМ" прошла в МТЦ "Космос" 9 мая. Зрители при входе получали путеводитель по 17 станциям – отражение истории жизни и судьбы жительницы Ленинграда Валентины Сурвило. Тоталитарный режим, репрессии и война отняли у нее родных и саму себя. В основе постановки – графический роман ее внучки Ольги Лаврентьевой "Сурвило".

МТЦ "Космос" предложил уроженцу Перми, студенту курса Руслана Кудашова, режиссеру из Санкт-Петербурга Владиславу Тутаку создать на его основе проект ко Дню Победы.

"Спектакль решили назвать "ДЫМ" потому что для нас тема войны, репрессий немного туманная, призрачная. Мы там никогда не были. Это отношение моей памяти. И это, скорее всего, не про войну, а о том, как работает наша голова. Воспоминания героини Валентины Сурвило, переданные внучке, автору романа, они не доскональные. Мы решили скрестить разные эпохи: мебель из Икеа, предметы, которые собирали на блошиных рынка Питера и в магазинах Тюмени. "ДЫМ" - это отражение памяти через призму современности", - рассказал он.

В реализации проекте была занята питерская команда: художница Евгения Исаева, драматург Сергей Толстиков, саунд-дизайнер Денис Антонов, художники-технологи Марина и Егор Лавровы, голос - Лидия Клирикова.

Вниманию зрителей представлены полномерные инсталляции из романа "Сурвило", баблы с отдельными фразами. Некоторые предметы на иммерсивной выставке имеют вековую историю, к примеру, альбом с фотографиями до 1937 года. Есть вещи, отражающие эпоху военного времени, в частности блокаду Ленинграда - сани с телом ребенка. Все это сопровождается спецэффектами.

По словам кандидата искусствоведения, доцента Российского госуниверситета сценических искусств и ВШЭ, театрального критика Юлии Клейман из Санкт-Петербург, важно то, что команда проекта спектакля "ДЫМ" создала визуальный и тактильный эквивалент тому, что есть в комиксе.

"Спектакль "ДЫМ", мне кажется, это мощная работа. Этот роман я читала, и мне понравилось, что команда проекта пошла не иллюстративным путем, а придумали визуальный и тактильный эквивалент тому, что мы видим в комиксе. Придумали отдельные объекты, которые опосредованно связаны с историей. Финал спектакля лирический. И в конце становится понятно, что из-за ошибки, совершенной в 1937 году властью, нельзя вернуть героини ее детство, юность, родных, которых она потеряла", - говорит Клейман.

Спектакль "ДЫМ" в стенах "Космоса" пройдет до 16 мая. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+. Затем организаторы проекта планируют его представлять в школах Тюмени.

"Мне очень бы хотелось, чтобы эту работу увидели и в других городах. В нашей стране много написано о репрессиях, военном времени, но постановок, связанных с трагедиями того периода, мало", - резюмировала театральный критик Юлия Клейман.

Анжела Лебедева