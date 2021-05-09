Есенгалий Ибраев: наши деды и прадеды победили фашизм и подарили нам право на мирную жизнь

Митинг у мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел в селе Лесное Юргинского района в день 76-й годовщины Великой Победы.⠀

Вместе с главой сельского поселения Николаем Овчинниковым, председателем Юргинского районного совета ветеранов Верой Шулятьевой, школьниками и неравнодушными лесновцами ветеранов с Днем Победы поздравил заместитель председателя координационного совета национальных объединений Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Участники митинга почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

"Наши деды и прадеды, представители разных национальностей, религий и культур, победили фашизм и подарили нам право на мирную жизнь. Память о героической борьбе с фашизмом и День Победы объединяют нас и сегодня. Это общие для всех страницы истории и семейная память каждого из нас", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Сегодня в Лесном проживает 10 тружеников тыла. Только двое по состоянию здоровья смогли принять участие в праздничных мероприятиях.

"Остальные восемь ветеранов принимали наши поздравления на дому. С пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет вручил уважаемым людям цветы и подарки", - рассказал заместитель председателя координационного совета национальных объединений Тюменской области.

Евгений Бабенко