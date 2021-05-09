Парад в честь тюменского ветерана Николая Тимофеевича Ипполитова прошел под его окнами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменского ветерана Великой Отечественной войны Николая Тимофеевича Ипполитова поздравила с Днем Победы концертная бригада. Выступление состоялось под окнами его дома на ул. Республики, 94.

Ветеран смотрел концерт из окна своего балкона. Вначале прошел небольшой концерт, в котором артисты исполнили песни военных лет.

"Приглашаем исполнить песни Победы с нами. Поем всем двором!", – сказал ведущий и артисты спели любимые многими песни "Катюша" и "День Победы".

После под окнами ветерана прошел небольшой парад, в котором приняли участие юнармейцы и курсанты ТВВИКУ.

"В этом доме проживает ветеран Великой Отечественной войны Ипполитов Николай Тимофеевич. После окончания учебного заведения был направлен на Западный фронт, назначен командиром взвода, затем - командиром роты. Рота, возглавляемая Николаем Тимофеевичем, встретила Победу в Великой Отечественной войне в Чехословакии 17 мая 1945 года", – рассказала ведущая собравшимся у окон и на площадке перед домом.

Затем с речью выступили выпускники ТВВИКУ, выразив благодарность ветеранам за подвиг и героизм.

Инна Пахомова