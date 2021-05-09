Легкоатлетической эстафетой и "Маршем здоровья" отметили тюменцы День Победы на набережной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Легкоатлетическую эстафету и "Марш здоровья" по скандинавской ходьбе посвятили тюменцы Дню Победы. Спортивный праздник прошел на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства".

Как отметили организаторы на торжественном открытии эстафеты, 9 мая - это вершина народной славы, день гордости и памяти, поэтому участие в состязаниях, приуроченных к этому празднику, почетно для каждого спортсмена. С неизменным уважением к подвигу отцов, дедов и прадедов в Тюмени проводят спортивные мероприятия, посвященные тем событиям и любимой родине.

По словам директора департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергея Борисевича, первый этап эстафеты в городе прошел 9 мая 1945 года, и после этого ежегодно на протяжении многих лет тюменцы выходят на легкоатлетическую эстафету под эгидой Дня Победы. В 2021 году школьники, студенты ссузов и вузов, представители предприятий и организаций областной столицы, люди с ОВЗ продолжат хорошую традицию и впишут свои имена в историю спортивного состязания, сообщил Борисевич и пожелал всем здоровья и хорошего настроения.

Депутат Тюменской областной думы шестого созыва, председатель федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрий Баранчук заметил, что сегодняшняя эстафета - в том числе символ передачи памяти и исторической справедливости новым поколениям. "История не знала более кровавой войны, чем Вторая Мировая, и не знала более грандиозного подвига людей. Дети, старики и женщины наравне с воинами, все как один защищали свою страну. В каждой семье есть свой герой, подтверждение тому - бескрайнее море "Бессмертного полка", - считает депутат.

В легкоатлетической эстафете участвовали сборные, в каждой из которых было по девять бегунов, пять мужчин и четыре женщины. Участникам нужно было преодолеть девять этапов общей протяженностью 3 тыс. 80 метров. Маршрут эстафеты проходил по нижнему ярусу набережной Туры, старт и финиш находился у здания "Конторы пароходства".

Параллельно с эстафетой на среднем ярусе набережной стартовал "Марш здоровья", где участвовали представители Тюменского областного регионального отделения "Российская федерация северной ходьбы" и Центра здорового образа жизни. Тюменцы преодолевали маршрут в три километра по направлению от "Конторы пароходства" в сторону моста Влюбленных и обратно.

Среди участников праздника были такие почетные гости, как заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе, почетный гражданин Тюмени Владимир Чебоксаров, депутат Тюменской городской думы, заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России по бодибилдингу, посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, чемпион России, победитель Кубка Европы, участник Олимпийских игр 2004 года в Афинах Олег Сергеев, заслуженный работник физической культуры РФ Геннадий Марьясов.

По сложившейся традиции они вручили награды за добросовестный труд самым достойным представителям отрасли спорта и молодежной политики, а также золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Почетную грамоту Министерства спорта РФ за заслуги в сфере физкультуры и спорта получила тренер СОШ №1 Валентина Трубина, благодарность Минспорта России за существенный вклад в развитие отрасли - тренер СОШ №2 Евгений Аксенов.

Дарья Казакова