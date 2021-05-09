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Тюменские школьники встретили рассвет Победы

Общество, 17:25 09 мая 2021

Тюменское региональное отделение РДШ | Фото: Тюменское региональное отделение РДШ

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Активисты регионального отделения Российского движения школьников в Тюмени встретили рассвет Победы на набережной реки Тура.

Ребята собрались в 4 часа 30 минут и возложили цветы к мемориалу Вечный огонь, почтив память погибших солдат.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших и тех, кто не вернулся с войны. С тех пор выросло три поколения людей, но для нас праздник по-прежнему остается актуальным. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы так или иначе не коснулась Великая Отечественная война", - обратилась к школьникам председатель регионального отделения РДШ Наталья Ахлюстина.

После ребята спустились к реке, собрались в круг и спели песни военных лет под гитару, прочитали стихи и посмотрели фильмы о войне.

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Любовь Голышева

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# День Победы , Российское движение школьников

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