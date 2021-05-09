Юнармейцы и курсанты ТВВИКУ поздравили с Днем Победы Ивана Ильича Андриевского

Фото АиФ в Тюмени Фото АиФ в Тюмени

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Участника Великой отечественной войны Ивана Ильича Андриевского поздравили с Днем Победы юнармейцы и курсанты ТВВИКУ им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Торжественная акция состоялась у площади на улице Горького в пос. Боровский Тюменского района. Курсанты произнесли поздравительную речь, а затем со знаменами Красной армии и российским триколором прошли торжественным маршем под окнами ветерана с троекратным "ура". Среди участников колонны были ребята с портретами героев войны нашего региона.

Иван Ильич вырос в семье крестьян. 12 сентября 1941 года был призван в ряды Красной армии. Был направлен в Омск, отучился на фельдшера. Оказывал помощь раненым бойцам на полях сражений. В самом конце войны получил ранение. Награжден орденом Отечественной войны и медалями за боевые заслуги, сообщает "АиФ в Тюмени".