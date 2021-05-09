  • 9 мая 20219.05.2021воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Артисты Тюменского театра кукол в День Победы показали спектакль "Если мы войну забудем…"

Общество, 19:41 09 мая 2021

Фото: Тюменский театр кукол

Далее в сюжете Тюменский ансамбль «Яромил» исполнил песни военных лет во дворах ветеранов

Спектакль "Если мы войну забудем…" показали зрителям артисты Тюменского театра кукол в День Победы.

В рамках литературно-музыкального выступления на большом экране театра показали фотографии тех, благодаря кому сейчас мы живем под мирным небом, сообщает "КП в Тюмени".

"Этот спектакль существовал в репертуаре нашего театра уже долгое время, но к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы решили его капитально восстановить и показать тюменцам уже в обновленном варианте, – рассказала начальник отдела по организации зрителя Тюменского театра кукол Вера Торговник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:45 09.05.2021Тюменские молодогвардейцы провели для горожан более 50 праздничных концертов в День Победы
20:49 09.05.2021Тюменский ансамбль "Яромил" исполнил песни военных лет во дворах ветеранов
19:59 09.05.2021Больница в Ялуторовске получила новое реанимационное оборудование
19:52 09.05.2021Восемь новых лесных пожаров зафиксированы в Тюменской области