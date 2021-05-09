Артисты Тюменского театра кукол в День Победы показали спектакль "Если мы войну забудем…"

Фото: Тюменский театр кукол Фото: Тюменский театр кукол

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Спектакль "Если мы войну забудем…" показали зрителям артисты Тюменского театра кукол в День Победы.

В рамках литературно-музыкального выступления на большом экране театра показали фотографии тех, благодаря кому сейчас мы живем под мирным небом, сообщает "КП в Тюмени".

"Этот спектакль существовал в репертуаре нашего театра уже долгое время, но к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы решили его капитально восстановить и показать тюменцам уже в обновленном варианте, – рассказала начальник отдела по организации зрителя Тюменского театра кукол Вера Торговник.