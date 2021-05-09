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Тюменские молодогвардейцы провели для горожан более 50 праздничных концертов в День Победы

Общество, 21:45 09 мая 2021

Фото: Виктория Стеблова

Более 50 мероприятий, посвященных Дню Победы, провели для жителей Тюмени активисты "Молодой гвардии".

Первый концерт прошел на ул. Эрвье, где живет ветеран Великой Отечественной войны Александра Сидоровна Санжеровская. Когда началась война, ей было 19 лет, а сейчас 95.

В торжественный день 76-й годовщины Великой Победы тюменские молодогвардейцы день провели 58 концертов: 36 из них в Тюмени, 10 – в Заводоуковске и еще 12 в Казанском районе, сообщает "КП в Тюмени".

"Проведение таких мероприятий – это, в первую очередь, праздник для нас самих. Для нас Подарить позитивные эмоции людям - большая радость", - отметил руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

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